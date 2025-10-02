Réseau social
Équipe nationale : Pape Thiaw dévoile une liste de 26 « Lions », Nampalys Mendy et Ilay Camara de retour
Le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
 
Sans surprise, l’ossature habituelle des « Lions » a été maintenue, avec toutefois les retours de Mamadou Lamine Camara (RS Berkane), Ilay Camara (RSC Anderlecht) et Nampalys Mendy (Watford).
 
Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud le 10 octobre à Juba, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.

La liste des joueurs convoqués 


Moussa Ndongo

Jeudi 2 Octobre 2025 - 12:10


