Équipe nationale : Pape Thiaw dévoile une liste de 26 « Lions », Nampalys Mendy et Ilay Camara de retour

Le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs retenus pour disputer les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Sans surprise, l’ossature habituelle des « Lions » a été maintenue, avec toutefois les retours de Mamadou Lamine Camara (RS Berkane), Ilay Camara (RSC Anderlecht) et Nampalys Mendy (Watford).



Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud le 10 octobre à Juba, avant de recevoir la Mauritanie le 14 octobre au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio.