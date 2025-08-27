Équipe nationale : Pape Thiaw publie la liste des « Lions » ce jeudi via les canaux digitaux de la FSF

Le sélectionneur national Pape Thiaw dévoilera, ce jeudi, la liste des joueurs convoqués exclusivement via les plateformes digitales de la Fédération sénégalaise de football (FSF).
Contrairement à l’habitude, aucune conférence de presse ne sera tenue, Pape Thiaw étant actuellement en déplacement hors du pays, rapporte Record.
Les « Lions » se préparent pour les 7ᵉ et 8ᵉ journées des éliminatoires du Mondial 2026 : ils recevront le Soudan le 5 septembre au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre en RD Congo le 9 septembre.
Au classement du groupe B, la RD Congo occupe la première place avec 13 points (+5), suivie du Sénégal et du Soudan, ex æquo avec 12 points mais avec une différence de buts de +7 pour les Lions et +6 pour les Crocodiles du Nil. Le Togo est 4ᵉ avec 4 points, le Soudan du Sud 5ᵉ avec 3 points, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.
