Équipe nationale : Sambou Soumano affiche sa déception suite à sa non convocation

Non convoqué par le sélectionneur national du Sénégal Pape Thiaw pour les 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'attaquant du FC Lorient en Ligue 2 française, Sambou Soumano n'a pas caché sa déception sur sa page Instagram.



Sans doute l'un des attaquants sénégalais les plus prolifiques en Europe, le natif de Tambacounda devra encore patienter avant d'étrenner sa première sélection avec les « Lions ».



Malgré ses bonnes performances en club, Soumano n'a pas été convoqué pour les deux rencontres décisives du Sénégal contre le Soudan le 22 mars et le Togo le 25 mars lors des qualifications pour le Mondial 2026.



Sur sa page Instagram, il a manifesté sa déception en estimant : « Bah, les performances sont là. À un moment donné, il faut savoir : il faut quoi pour être dedans. Tambacounda ma fierté ».



En 25 matchs cette saison, Sambou Soumano a inscrit 10 buts et délivré 3 passes décisives.