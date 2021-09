Equipe nationale de Beach Soccer: Les « Lions » empochent chacun 3 millions FCFA

Chose promise, chose due. Peu après leur brillante prestation en Coupe du monde de football de plage, le président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, avait promis lors de la cérémonie d’accueil que son équipe allait honorer ces vaillants « Lions ».



A l’occasion de cette cérémonie de Sargal, la FSF a remis, en guise de prime à chaque membre de la délégation de Beach Soccer, un chèque de 3 millions de FCFA.



Le Président de la FSF est revenu sur le parcours honorable des protégés de Ngalla Sylla cette année. « Nous avons tenu à organiser cette cérémonie de Sargal (hommage), simplement parce que nous avons eu à vivre une première moitié de l’année 2021 marquée sous le sceau du Beach Soccer au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Tout le monde a suivi la grande aventure de Saly, à Moscou, en passant par Dubaï où nous avons vu notre équipe de Beach soccer aller de continent en continent pour conquérir le cœur de beaucoup d’adeptes du foot de plage », s’est-il réjoui.



Participation à la Coupe intercontinentale

Pour le tournoi intercontinental qui va se dérouler du 2 au 6 novembre prochain à Dubaï, Me Augustin Senghor confirme la participation de l’équipe à ce rendez-vous. « Il y a quelques jours, le coach m’a envoyé un message me disant que qu’il y a la Coupe intercontinentale. On aime relever les défis. Quand j’ai vu les équipes invitées, je me suis dit que ce n’est pas normal que, parmi les 8 meilleures nations, le Sénégal ne soit pas là. Ça va nous coûter encore de l’argent, mais il faut qu’on y aille », a-t-il annoncé.