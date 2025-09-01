Équipe nationale de football : première séance d’entraînement ce lundi !

La première séance d’entraînement des Lions de la Téranga est prévue ce lundi 1er septembre, à 17h30, sur le terrain annexe du stade de Diamniadio. La session sera ouverte au public, offrant ainsi aux supporters l’occasion d’approcher les champions et de les galvaniser dès le coup d’envoi de cette préparation.



Le Sénégal affrontera le Soudan le 5 septembre à domicile, avant de se déplacer en République Démocratique du Congo le 9 septembre. Deux rencontres capitales dans la quête du ticket pour la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026.