Équipe nationale de lutte : Bafa Gueye succède à Ambroise Sarr et promet « du travail »

Ambroise Sarr n’est plus le coach des « Lions » de la lutte. Il avait démissionné en mars dernier. Le Comité de gestion de la lutte (CNG) a nommé un nouvel entraîneur et il s’agit de Bafa Gueye. Il succède ainsi à Ambroise Sarr après 45 ans à la tête de l’équipe nationale.



Professeur d’EPS, à Fatick, le Saint-Louisien était depuis plusieurs années l’adjoint d’Ambroise Sarr. Bafa Gueye est également le coach de l’équipe de la région de Fatick depuis quelques années.



Le nouveau coach de l’équipe nationale promet de se mettre au travail. « C’est une tâche qu’on va prendre au sérieux. On est habitué parce qu’on a été très longtemps dans la direction technique. Le Sénégal regorge de talents en matière de la lutte, mais on va se mettre au travail. Nous essayerons de rassembler tous les entraîneurs qui sont dans les grandes régions de lutte et les appeler au travail ».



Il sera difficile pour Bafa Gueye de remplacer son prédécesseur, qui a entraîné la formation sénégalaise pendant 45 ans. Il promet de travailler avec l’ancien entraîneur des « Lions » de la lutte.



« Ambroise Sarr, c’est mon premier conseiller, j’ai été derrière lui pendant des années, je ne peux pas travailler sans lui. Nous allons continuer à travailler ensemble », a-t-il confié.