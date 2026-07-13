Équipe nationale : la résiliation du contrat de Pape Thiaw coûterait 430 millions de FCFA

En conférence de presse tenue ce lundi pour revenir sur l'élimination du Sénégal à la Coupe du monde 2026, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a apporté des précisions sur les conditions de rupture du contrat du sélectionneur Pape Thiaw.



Selon le président de la FSF, le contrat prévoit une indemnité correspondant à huit mois de salaire en cas de résiliation.



« Sur les clauses de rupture, il y a huit mois de salaire qui sont prévus », a déclaré Abdoulaye Fall.



Avec un salaire mensuel de 30 millions de FCFA, cette indemnité représenterait 240 millions de FCFA. À ce montant s'ajoutent une prime de signature de 120 millions de FCFA ainsi qu'une prime équivalant à 1 % des revenus versés par la FIFA au Sénégal au titre de la Coupe du monde.