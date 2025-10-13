Équipe nationale : touché au thorax, Edouard Mendy est forfait contre la Mauritanie

Touché face au Soudan du Sud (5-0) vendredi dernier et absent de l’entraînement de ce lundi, Édouard Mendy ne participera pas au dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la Mauritanie.



La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé sur ses réseaux sociaux que « Édouard Mendy, touché au thorax lors du match face au Soudan du Sud, est forfait pour la rencontre contre la Mauritanie ce 14 octobre 2025 ».



Toutefois, le gardien des « Lions » restera néanmoins avec le groupe pour poursuivre ses soins, précise la FSF.



Leader du groupe B avec 21 points, le Sénégal garde deux longueurs d’avance sur la RD Congo. Les hommes de Pape Thiaw n’ont besoin que d’un point, mardi à 19h00 GMT au stade Abdoulaye Wade, pour valider leur billet pour le Mondial 2026 prévu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.