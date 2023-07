Éradication de l'Analphabétisme au Sénégal : la Cnept organise un panel à Paris le 7 septembre prochain (Video)

La Coalition Nationale Éducation Pour Tous (Cnept) du Sénégal compte coorganiser avec l'Association l'Union de Lutte contre la Pauvreté de France le 07 septembre 2023 à Paris, un Panel International. Ce, dans le but d'éradiquer l'analphabétisme au Sénégal. Face à la presse ce mercredi, l'Union a évoqué sa volonté de mobiliser les femmes et les jeunes de la Diaspora sénégalaise pour booster le financement de l'alphabétisation et aller ensemble vers une mobilisation sociale réussie de toutes les couches de la population dans le combat contre l'illettrisme.

