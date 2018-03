Erdogan décerne la mention "Excellent" à Macky Sall pour la fermeture des écoles Yawuz Selim

Le Président Racep Tayep Erdogan a été très touché par le soutien de son homologue Macky Sall dans le processus de fermeture des établissements Yawuz Selim. Le chef de l'Etat turc a félicité et remercié le Président sénégalais avant de lui promettre un soutien appuyé dans la formation de citoyens modèles et patriotes, à travers la Fondation Maarif.



"Le Sénégal a prouvé qu'il est un véritable ami de la Turquie, quand ça été difficile le 16 juillet 2016 (lendemain du putsch manqué contre le régime du président Erdogan). Je voudrais ici remercier sincèrement une nouvelle fois les autorités sénégalaises pour la solidarité et la détermination lors de la tentative du putsch traître qui s'est passé chez nous", a déclaré l'hôte du Président Macky Sall avant d'assurer :

​"Nous n'allons jamais oublier cette attitude du Sénégal et ce geste. Nous allons continuer avec détermination la coopération avec le Sénégal dans la lutte contre ces actes terroristes. La fermeture des écoles (Yawuz Selim) qui ont un lien avec cette organisation (Fethullah Gulen) terroriste est importante. Nous allons former avec la fondation Maarif ici au Sénégal des générations qui aiment leurs pays leurs familles et qui travaillent pour leurs familles. Ces école vont continuer leurs activités sous les assurances des Etats turcs et sénégalais et je remercie encore une fois le Sénégal pour son soutien apporté à la fondation Maarif"