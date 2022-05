Erik ten Hag va faire le grand ménage des superstars à United, la Juve prépare sa révolution à moindre coût

A Manchester United, Erik ten Hag a déjà la tête au mercato estival. «Les Reds ne plaisantent pas» écrit le Manchester Evening News dans ses pages sports. Le quotidien régional anglais rapporte que Paul Pogba, Jesse Lingard, Nemanja Matic, Juan Mata, Edinson Cavani et Lee Grant devraient tous partir à l'expiration de leur contrat en juin. Eric Bailly et Phil Jones veulent partir. Dean Henderson, lui, cherchera du temps de jeu régulier ailleurs s'il n'est pas le gardien de premier choix de Ten Hag. On peut aussi lire dans les colonnes du Daily Star que le manager néerlandais veut faire un plus gros ménage encore dans le vestiaire pour virer «les rebelles». Pour ne pas retrouver un vestiaire brisé, il aurait ordonné le départ des joueurs cités précédemment plus Anthony Martial et Cristiano Ronaldo.



La révolution de la Juventus a démarré



En Italie aussi le marché des transferts fait beaucoup parler, surtout pour les joueurs en fin de contrat. Après la déception en Coupe d'Italie, la Juve change ses plans : ils veulent tout miser sur des joueurs aguerris et pas des jeunes talents. Paul Pogba, Sergej Milinković-Savić, Angel Di Maria et Ivan Perisic sont dans la liste d'Allegri. Le coach italien est certain que ces quatre joueurs vont permettre de ramener le club vers le succès. De plus, ces tauliers ne vont pas coûter très cher à la Vieille Dame. Tuttosport assure sur sa Une que les premiers contacts entre Pavel Nedved et Pogba ont eu lieu, le seul obstacle, c'est une super offre du PSG. À noter que Chiellini a annoncé son départ de la Juve après la défaite en Copa. Il serait en pourparlers avec le Los Angeles FC selon la Gazzetta Dello Sport.



Eduardo Camavinga aux anges dans le vestiaire du Real



Ce samedi matin Eduardo Camavinga fait la Une de France Football. Dans un entretien accordé au mensuel, le jeune international français raconte son adaptation rapide au Real Madrid. Il assure s'être naturellement rapproché des francophones, mais des liens se sont aussi noués avec les jeunes Vinícius et Rodrygo. « C'est une vraie chance d'apprendre le métier aux côtés de ces joueurs-là », synthétise Camavinga. Surtout auprès de Modrić, qu’il encense également dans son interview.

