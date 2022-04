Erling Haaland a pris une décision importante pour son futur, Mauricio Pochettino force son départ du PSG

Erling Haaland a pris une décision importante pour la suite de sa carrière, Mauricio Pochettino est envoyé à Manchester United par la presse anglaise et Vinicius Jr proche de devenir un citoyen espagnol, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



La décision forte de Haaland

Pour les journalistes du quotidien AS, Erling Haaland a pris une décision importante qui le pousse à aller vers le Real et non au Barça ou à Manchester City. Le buteur tant convoité a confirmé sur ses réseaux sociaux son partenariat avec Adidas, équipementier du Real Madrid. Dans ce contexte, le souhait d'Adidas serait désormais que le Real signe Haaland l'été prochain. Mais attention, comme toujours la presse catalane a son mot à dire dans l’affaire. D’après Mundo Deportivo, le Norvégien aurait des doutes après la victoire 4-0 du Barça sur Madrid. En ce sens, selon le quotidien, le joueur du Borussia a été véritablement émerveillé par le jeu des Blaugranas, trois semaines seulement après avoir rencontré Xavi en face à face.



Pochettino, c'est pas cher

Mauricio Pochettino forcerait son départ du PSG pour Manchester United. Selon les informations du Daily Express, le coach argentin serait la meilleure option financière pour les Red Devils. Le tabloïd le qualifie d’entraîneur «bon marché». Le PSG devrait licencier Pochettino cet été après son élimination de la Ligue des Champions, ce qui signifie que le club d'Old Trafford n'aurait pas à payer d'indemnité. Plusieurs sources du canard affirment maintenant que des personnes haut placées ont pris contact avec Pochettino. Le Daily Mirror va même plus loin ce matin en assurant que l'ancien entraîneur de Tottenham aurait passé un entretien avec les dirigeants de United en début de semaine. Pochettino est le choix préféré de Sir Alex Ferguson, qui est ami avec l'Argentin selon le papier.



Vinicius Jr l'Espagnol

Ça y est, Vinicius Jr est à quelques jours de devenir un citoyen espagnol. «Passeport prêt», titre Marca en mettant en avant l’Auriverde tout souriant. Le Real Madrid a récemment été informé par le ministère espagnol que la dernière étape pour avoir la double nationalité était terminée. De cette façon, la Casa Blanca peut signer un nouveau ressortissant non-européen. AS parle ce matin d'une éventuelle arrivée d’un autre brésilien s'appelant Vinicius, Vinicius Tobias. Le Real profiterait de la fenêtre spéciale permettant de recruter des joueurs du championnat ukrainien pour signer cette pépite du Shakhtar Donetsk.