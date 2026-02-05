Transport : Cetud lance le projet “STMES” pour la mobilité électrique

Le paysage des transports sénégalais s’apprête à changer de visage. Le Ministère des Transports terrestres et aériens, via le Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), a lancé ce mercredi le Projet de Soutien à la Transition vers la Mobilité Électrique au Sénégal (STMES).



Face à une explosion de 104 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2021, le Sénégal place le secteur des transports au cœur de sa stratégie climatique. Ce secteur représente aujourd'hui 35 % des émissions énergétiques de CO₂ du pays, une situation aggravée par la concentration de 72 % du parc automobile national dans la seule région de Dakar. L'objectif de ce projet est d’assainir l'air urbain et de réduire la dépendance aux hydrocarbures. « Ce projet pose les bases d’une transition réfléchie, adaptée aux réalités nationales et au service d’un développement urbain inclusif », souligne le CETUD.



Doté d'un budget de 3,58 millions USD (environ 1,9 milliard FCFA) et financé par le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF) avec l'appui du PNUE, le projet STMES s'articule autour de plusieurs axes majeurs : Lancement de projets pilotes, notamment pour le rabattement vers le BRT et le TER, ainsi que la préparation à l'intégration massive de l'électrique dans la logistique et les transports publics.



Le projet vise des projections ambitieuses, avec une réduction directe de 563 000 tonnes de CO₂ est attendue, complétée par plus de 1,2 million de tonnes en impacts indirects sur la décennie 2029-2039. Le déploiement suivra une feuille de route précise, débutant par une phase pilote jusqu'en 2027, avant une évaluation et une expansion nationale prévue entre 2028 et 2031.