Visite de chantier de l’Université du Sénégal oriental: le Président Diomaye Faye félicite Royale BTP pour l’avancée des travaux

Dans le cadre de sa tournée économique dans le Sénégal oriental, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa visite par le chantier de l’Université du Sénégal oriental, situé à Tambacounda, à environ 466 kilomètres de Dakar, ce jeudi 5 février 2026.



Il est 10h40 lorsque l’imposante délégation présidentielle fait son entrée dans l’enceinte du futur campus universitaire. Aux côtés du Chef de l’État figuraient plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre des Infrastructures, le ministre de l’Enseignement supérieur, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ainsi que le ministre des Transports terrestres et aériens. Les autorités administratives locales, dont le gouverneur de Tambacounda, le préfet et le maire, étaient également présentes, aux côtés des cadres techniques venus constater l’état d’avancement des travaux.



Le chantier de cette infrastructure universitaire stratégique est exécuté par la société malienne Royale BTP, filiale du Groupe Bama. Lancés en janvier 2024, les travaux progressent à un rythme soutenu afin de respecter les délais contractuels. Prévue initialement pour une durée de trois ans, l’entreprise s’est engagée à livrer le projet avant l’échéance fixée, soit en 2027.



Sur le site, les visiteurs ont pu constater l’ampleur du projet avec plusieurs bâtiments imposants déjà sortis de terre sur une superficie totale de 52 hectares. Selon Modibo Karagnara, Directeur général de la société ROYAL BTP, l’essentiel des gros œuvres est achevé. Il reste désormais les travaux de finition, dont l’exécution est estimée à huit mois, avec une livraison envisagée pour octobre prochain. À ce stade, le projet affiche un taux global d’exécution estimé à 85 %.



Satisfait de l’évolution du chantier, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué la performance de l’entreprise en charge des travaux. Il a félicité Royale BTP pour la qualité et la rapidité d’exécution, tout en encourageant l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation du projet.



« Je me réjouis de constater l’état d’avancement des travaux. Il convient de féliciter et d’encourager l’entreprise pour les efforts fournis. Je constate également l’engagement de toutes les parties prenantes, notamment le ministère des Infrastructures et celui de l’Enseignement supérieur, pour assurer l’achèvement du chantier dans les délais. Cette dynamique doit être maintenue », a déclaré le Chef de l’État.



Le Président sénégalais a également rassuré que l’État mettra tout en œuvre pour accompagner l’entreprise afin de garantir l’achèvement des travaux dans des conditions optimales et dans les délais convenus.



Visiblement réconforté par cette visite présidentielle, le coordinateur du projet, Amadou Sékou Nimaga, a exprimé sa gratitude envers le Chef de l’État pour l’intérêt accordé au chantier. Il a réaffirmé l’engagement de l’entreprise à respecter les délais annoncés, avec une livraison prévue en octobre prochain.



La visite s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, marquée par la mobilisation de nombreux ouvriers, venus saluer le Président de la République et témoigner de leur engagement dans la réalisation de cette infrastructure universitaire majeure pour le développement de la région orientale du Sénégal.