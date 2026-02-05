Drame sur la RN5 : un enseignant perd la vie dans un accident à Koutenghor

Selon des témoignages recueillis sur les lieux du drame, l’accident s’est produit au moment où la victime tentait un dépassement. Les circonstances exactes de la collision restent encore à élucider, mais le choc s’est révélé d’une extrême violence.

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur place pour porter secours. Malheureusement, l’enseignant avait déjà succombé à ses blessures. Son corps sans vie a été extrait du véhicule par les secours, a confié une source sécuritaire.

La victime a été identifiée comme étant Monsieur Aboubacar Diedhiou, enseignant en service à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Bignona 2, précisément à l’école de Wangaran Katipeu.

Cette disparition tragique plonge dans une profonde consternation la communauté éducative, ses collègues, ses élèves, ainsi que ses proches. Dans la localité comme au sein du système éducatif, nombreux sont ceux qui saluent la mémoire d’un enseignant engagé et dévoué à la formation des jeunes.

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un enseignant ce jeudi matin sur la Route nationale 5 (RN5), à hauteur du village de Koutenghor, situé entre Bignona et Tendième (sud).