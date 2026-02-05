Coopération sino-sénégalaise : 1 836 milliards de francs CFA de prêts contractés en 24 ans

Entre 2000 et 2024, les prêteurs chinois ont signé 1 319 engagements de prêts s'élevant à 180,87 milliards de dollars avec 49 gouvernements africains et sept institutions régionales, selon les dernières données du Centre de politique de développement mondial de l’Université de Boston (CLA). Le Sénégal s’affirme comme un partenaire stratégique majeur de Pékin en Afrique de l’Ouest avec 29 prêts contractés entre 2000 et 2024. Le montant des engagements est évalué à 3,3 milliards dollars, environ 1 836 milliards de francs CFA.



Sans surprise, le secteur des Transports arrive largement en tête des priorités. 1,4 milliard de dollars ont été mobilisés à travers 8 prêts de la Chine, financés dans les infrastructures lourdes, notamment les axes autoroutiers essentiels au désenclavement du pays. Derrière le béton des routes, deux secteurs se distinguent par leur montée en puissance. Il s'agit de l'Eau et l'Assainissement qui a enregistré 4 prêts, avec 648,7 millions de dollars engagés dans les projets hydrauliques ruraux et urbains.



Six prêts, totalisant 514,9 millions de dollars ont été injectés pour moderniser les infrastructures de télécommunications et les centres de données nationaux. Bien que les montants soient plus modestes, l'empreinte chinoise s'étend désormais à la quasi-totalité des services publics. De l’Énergie (328,7 millions dollars) à l’Administration publique (176,4 millions dollars), en passant par l’Industrie et l’Éducation, la chine a également injecté de l’argent dans d’autres secteurs.



D'après l’Université de Boston, l'année 2024 marque un changement de paradigme. En 2024, les prêts se concentrent principalement dans les pays avec lesquels les relations sont établies, dont les marchés sont plus profonds et le potentiel de profit plus évident et moins risqué de la part des institutions financières chinoises.



L’Angola a reçu la part la plus importante, soit 1,45 milliard de dollars, pour des projets de transport d’énergie et de routes, suivi par des engagements plus modestes au Kenya, en Égypte, en République démocratique du Congo (RDC) et au Sénégal.