Escroquerie au visa : Un récidiviste intercepté à l’AIBD après une arnaque de 7 millions FCFA

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) vient de mettre un terme aux agissements d'un escroc présumé au mode opératoire particulièrement élaboré. Ce lundi 23 février 2026, l'individu a été déféré devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Dakar. Il est poursuivi pour « association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur document de voyage, escroquerie au visa et complicité ».



L'enquête, qui trouve son origine dans une plainte déposée le 30 juin 2025, révèle un préjudice financier important. La victime aurait versé la somme totale de 7 070 000 FCFA dans l'espoir d'obtenir un visa pour les États-Unis. Le suspect avait instauré un climat de confiance en rencontrant sa cible lors d'un forum au village artisanal de Soumbédioune, avant de finaliser les transactions financières à son domicile situé dans le quartier de Ngor.



Pour maintenir l'illusion et soutirer toujours plus de fonds, le mis en cause utilisait des stratagèmes techniques frauduleux. Il a notamment transmis à sa victime la photographie d'un visa Schengen falsifié pour prouver son influence, avant d'exiger des sommes supplémentaires pour un billet d'avion imaginaire. Une fois l'argent collecté par tranches, l'individu avait fini par rompre tout contact, plongeant sa victime dans le désarroi.



La cavale a finalement pris fin à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) grâce à un avis de recherche aux frontières émis par la DNLT. Lors de son interrogatoire, le suspect est passé aux aveux, admettant avoir utilisé les fonds à des fins personnelles tout en prétextant une fausse annulation sur la plateforme de l'ambassade. Il a également reconnu que le document envoyé était un faux confectionné avec l'aide d'un complice, confirmant ainsi le caractère criminel de son entreprise.