Fête nationale à Thiès : Le Maire Babacar Diop reçu par le Chef de l’État

Le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience ce mardi 24 février 2026, le maire de Thiès, le Dr Babacar Diop, pour faire le point sur l'organisation de la prochaine Fête nationale. Selon, les services de la Présidence, en choisissant la « cité du Rail » pour abriter cet événement majeur, le Président de la République confirme sa volonté de décentraliser les grands rendez-vous de la Nation.



Au nom du Conseil municipal et des Thiessois, Dr Babacar Diop a exprimé sa « profonde gratitude » pour cette décision de haute portée. Le maire a tenu à souligner l'enthousiasme des populations locales qui se préparent activement à transformer cette célébration en un « grand moment de fête, de communion et de rassemblement ». Les préparatifs, conduits en étroite collaboration avec les services de l'État et les autorités locales, affichent un état d'avancement jugé très satisfaisant par le Chef de l'État.



Cette rencontre a été l'occasion pour le maire de Thiès de réaffirmer son soutien à l'action présidentielle. Dans un « contexte économique exigeant », Babacar Diop a salué l'engagement du Président Faye en faveur de la stabilité et de la paix. Ce rapprochement entre l'exécutif national et le premier magistrat de la ville de Thiès témoigne d'une volonté partagée de renforcer la cohésion nationale autour des grands chantiers de développement.

