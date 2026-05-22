Justice : Le Procureur général Louis Paul Toupane appelle à protéger l'État de droit face aux réseaux sociaux

Le Procureur général près la Cour suprême, Louis Paul Toupane, a invité les acteurs de la justice à faire bloc pour consolider l’État de droit face aux dérives numériques. S'exprimant ce jeudi 21 mai 2026 à Dakar, le haut magistrat a vigoureusement dénoncé « l'industrie du vide » alimentée par les réseaux sociaux, qu'il accuse de tenter de déconstruire les mécanismes démocratiques et les principes judiciaires.







Cette déclaration a été faite lors de la cérémonie de clôture de la 5ᵉ session spéciale de formation en Droit international, axée sur le thème « Justice et État de Droit », qui s'est déroulée du 18 au 21 mai. Louis Paul Toupane a exhorté les professionnels du secteur à transposer efficacement les instruments juridiques internationaux dans leur pratique quotidienne pour garantir l'effectivité des lois.







Le procureur général a également salué l'engagement des fondations Friedrich Naumann pour la liberté et René Cassin, partenaires de la Cour suprême dans l'organisation de ce programme d'excellence. Selon lui, ce type de formation permet non seulement de familiariser les praticiens avec les textes de surveillance régionaux et mondiaux, mais sert aussi de passerelle pour un dialogue permanent entre la justice, le monde universitaire et la société civile

