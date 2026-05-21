Pool judiciaire financier : Le procès de l'ex-directrice d'ADDHOA renvoyé au 4 juin

Le procès de Fatima Marianne Fall, ancienne directrice commerciale de la société immobilière ADDHOA, a été renvoyé au 4 juin 2026 par la chambre de jugement du Pool judiciaire financier. L'audience de ce jeudi 21 mai 2026 a été marquée par la demande de la défense visant à faire déclarer l'entreprise ADDHOA civilement responsable des actes de son ex-employée, ainsi que par la révélation d'une nouvelle audition de la prévenue à la Division des investigations criminelles (DIC) pour des faits similaires.







Fatima Marianne Fall est sous le coup de deux mandats de dépôt successifs, décernés les 25 mars et 7 avril 2026, pour des faits d'abus de confiance, faux et usage de faux. L'enquête de police indique qu'elle profitait de ses fonctions pour encaisser directement les paiements des acquéreurs d'appartements en espèces ou par chèques en dehors des circuits comptables de l'entreprise. En contrepartie, elle remettait aux clients des faux reçus de paiement portant l'en-tête et le cachet de la société ADDHOA, sans reverser l'intégralité des fonds à son employeur.







Face au juge, Mᵉ Alassane Cissé, l’un des avocats de la prévenue, a formellement requis l'introduction de la société ADDHOA dans la cause en qualité de civilement responsable. Cette option est contestée par l'avocat de la partie civile, Mᵉ Mamadou Seck, pour qui l'entreprise immobilière est la victime exclusive des falsifications commises par la prévenue. Le procureur de la République financière s'en est rapporté à la sagesse du tribunal. Le juge rendra sa décision sur la responsabilité civile d'ADDHOA le 4 juin prochain, avant l'ouverture des plaidoiries.

