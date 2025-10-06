Escroquerie au visa : trois hommes sous le coup de 54 plaintes à Touba

Serigne Fallou Seck (28 ans) se présentait comme gérant d'agence de voyage, Mohamed Maréna (31 ans) se présentait comme transitaire et Moustapha Mbacké (30 ans) se présentait comme cultivateur ont été arrêtés à Touba pour une vaste escroquerie au visa.



Les trois hommes sont visés par 54 plaintes pour avoir mis en place une fausse agence de voyage qui promettait l'obtention de visas et l'organisation de voyages en échange d'importantes sommes d'argent. Le préjudice provisoire est estimé à plus de 58 millions de FCFA.



Selon "Libération", vingt-huit des 54 plaignants ont déjà été entendus et ont confirmé leurs plaintes en tant que parties civiles. L'enquête est en cours.