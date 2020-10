Escroquerie de la Mutuelle de la Gendarmerie: un militant de l’Apr qui utilisait les fichiers des parrainages arrêté

Pape Bidji Sadji, un militant de l’Alliance pour la République (Apr) a été arrêté par la Section de recherches (Sr) pour escroquerie sur les deniers publics, faux et usage de faux. Il a utilisé des copies de pièces d’identité de militants, reçues pour les besoins du parrainage lors de la présidentielle pour escroquer la Mutuelle de la Gendarmerie nationale.



Selon Libération, le mis en cause a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le Doyen des juges vendredi dernier, après l’ouverture d’une information judiciaire. En effet, la mutuelle en question organise, chaque année, des opérations de vente de moutons de la Tabaski, au prix de 90.000 F Cfa de bon. Et pour obtenir ce bon d’achat, il faut établir un dossier comprenant la copie de son bulletin de solde, de sa carte d’identité et une attestation de service.



Après quelques anomalies signalées sur une vingtaine de dossiers, la gendarmerie a décidé de saisir la Sr. Les investigations ont permis de reconnaitre, grâce à sa pièce d’identité, un certain C. Tall, enseignant à l’école de Niacourab 2. Toutes les autres attestations de service présentes dans les dossiers étaient fausses, renseigne le journal.



Interrogé, le sieur Tall a déclaré que l’ensemble des dossiers lui a été remis par Pape Bidji Sadji. Ce dernier a été aussitôt arrêté. Auditionné sur le régime de la garde à vue, il est passé aux aveux avant de soutenir qu’il est enseignant mais à la suite d’une suspension de solde, il s’est retrouvé dans des difficultés financières.