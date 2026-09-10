Lutte contre l'inflation : le ministère de l'Industrie veut étendre l'homologation des prix aux secteurs non régulés

Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, a affirmé ce jeudi à Dakar la décision du gouvernement d'abandonner les mesures d'urgence conjoncturelles sur la vie chère au profit de réformes structurelles profondes de la régulation des prix.



S'exprimant à l'ouverture des concertations nationales sur la vie chère, le responsable administratif a souligné la volonté de l'exécutif de traiter directement les causes de l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat des ménages, notamment dans les secteurs de la viande, des légumes, du poisson et du logement.



Selon le secrétaire général du ministère, la stabilité ou la baisse constatées sur les denrées homologuées depuis 2024 doit désormais être étendue aux marchés non régulés. Il a précisé que cette transformation économique repose sur l'assainissement des circuits de production et le traitement des dysfonctionnements majeurs du marché.



Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye a enfin appelé les commerçants au patriotisme économique contre la spéculation, invitant parallèlement les associations de consommateurs et les experts techniques à apporter un suivi critique et des analyses scientifiques pour garantir l'impact des mesures adoptées.