Diaobé : un pan du mur de l’École 1 s’effondre à quelques jours de la rentrée

Un pan du mur de clôture de l’École 1 de Diaobé (sud) s’est effondré dans la nuit du mardi au mercredi 9 septembre 2026, à la suite d’un violent orage qui a frappé la localité. L’incident intervient à quelques jours de la rentrée scolaire et suscite des inquiétudes au sein de la communauté éducative.



Vieille de plusieurs années, la clôture de l’établissement présentait déjà, selon un riverain, des signes de vieillissement et de dégradation à plusieurs endroits. « Rien n’a été fait pour réhabiliter le mur », a-t-il déploré, estimant que cette situation devait interpeller les autorités compétentes sur l’état des infrastructures scolaires.



L’effondrement d’une partie de la clôture pose désormais des problèmes de sécurité et de protection de l’établissement, alors que les élèves et le personnel enseignant doivent bientôt reprendre le chemin de l’école.



Face à cette situation, la communauté éducative appelle à une intervention rapide des autorités afin de sécuriser les lieux et de procéder à la réhabilitation du mur dans les meilleurs délais.