Protection des lanceurs d'alerte et déclarations de patrimoine : l'OFNAC déclenche l'offensive depuis le Nord

Samba Barry, membre de l’assemblée de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), a annoncé le lancement à Matam d’une tournée régionale de vulgarisation des nouveaux textes relatifs à la transparence, à la bonne gouvernance et au renforcement du système national d’intégrité.



S'exprimant lors d'un comité départemental de développement (CDD) présidé par l’adjoint au préfet de Matam, Youssouf Sèye, le responsable a précisé que cette campagne vise à familiariser les agents de l’État, la société civile et les populations avec les réformes adoptées par l’État du Sénégal en septembre 2025. Ces textes portent notamment sur le fonctionnement de l’OFNAC, la déclaration de patrimoine, le statut et la protection des lanceurs d’alerte, ainsi que l’accès à l’information.



Selon Samba Barry, ces échanges départementaux permettent de présenter l'encadrement juridique, d'enregistrer les contributions locales et de lever les zones d'ombre, dans l'optique de renforcer la prévention contre la corruption. Le représentant de l’organe de contrôle a rappelé les garanties d’indépendance fonctionnelle et l’autonomie budgétaire dont jouit l’institution pour mener sa mission.



Samba Barry a indiqué que les ateliers territoriaux seront doublés d'une campagne de communication de masse afin d'assurer une diffusion plus large des nouveaux mécanismes d’intégrité publique à l'échelle nationale.