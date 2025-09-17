Escroquerie portant sue 6,2 millions FCFA : Mamour Ndiaye relaxé mais reconnu civilement responsable

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict, hier, mardi, dans l’affaire opposant Mamour Ndiaye, commerçant originaire de Diourbel, à la société Max Spel. Le prévenu était poursuivi pour « escroquerie portant sur un montant de 6,237 millions de FCFA ».



Dans son édition de ce mercredi, le journal Les Echos renseigne que les faits remontent au mois de juillet 2024. La partie civile représentée par Taylor Rajeun, responsable de la société Max Spel, a affirmé que Mamour Ndiaye avait passé une commande de fer avant de remettre deux chèques, datés de juillet et août, revenus sans prévision. Cependant, après la livraison, le plaignant a affirmé que le commerçant est resté injoignable.



À la barre, hier, mardi, le mis en cause a reconnu avoir sollicité un paiement à crédit, expliquant qu’il rencontrait des difficultés financières liées aux retards de paiement dans son entreprise. Avant d'indiquer qu'il avait informé le commercial de Max Spel de sa situation. Mamour a aussi affirmé que depuis 2022, il entretenait des relations d'affaires régulières avec la société.



La défense assurée par Me El Hadji Dièye et Me Boubacar Dramé a plaidé pour la relaxe et a demandé le renvoi de la poursuite. Selon eux, le prévenu avait toujours honoré ses engagements jusqu’à ce que la crise dans le secteur du Btp ait fragilisé ses activités. Le ministère public quant à elle a requis l’application de la loi.



Toujours selon Les Echos, le tribunal a relaxé le prévenu du chef d’escroquerie, tout en retenant sa responsabilité civile.

