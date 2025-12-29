Escroquerie pour le Pèlerinage : le gérant de l’agence « Kaye ziarra » arrêté

Salif Kane alias Baye Cheikh Salif Kane a été arrêté par la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées ainsi qu’un de ses collaborateurs. Ils ont été déférés au parquet le 24 décembre 2025.



Ces arrestations font suite à une plainte collective déposée par des futurs pèlerins. A qui, ils ont escroqué la somme globale de 15,4 millions de FCFA. D’après le journal Libération, les plaignants qui croyaient quitter Dakar le 20 décembre 2025 pour effectuer la Oumra se sont rendus compte que leurs billets étaient invalides. D’après leur déclaration, ils ont découvert l’agence à travers une annonce parue dans le réseau social Facebook.