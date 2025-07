Escroquerie sur 16 millions FCFA à Keur Massar Nord: Environ 400 individus grugés dont le maire

Après une traque de plus d’un an, les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar ont mis la main sur M. Guèye, un individu accusé d’avoir escroqué près de 400 personnes en leur promettant des permis de conduire.



L’homme, qui se faisait passer pour un démarcheur et facilitateur, a été interpellé hier, mettant ainsi un terme à une vaste arnaque orchestrée autour d’un faux projet d’obtention de permis de conduire.



Tout commence lorsque M. Guèye se présente à la mairie de Keur Massar avec un projet alléchant. Il propose au maire, Adama Sarr, une initiative permettant aux habitants d’obtenir un permis de conduire pour la somme de 40.000 F CFA. Séduit par l’offre, le maire accepte et relaie l’information à ses administrés, rapporte Les Echos.



Rapidement, le bouche-à-oreille fait son effet : 400 personnes souscrivent à l’offre en versant chacune le montant demandé. En un temps record, le faux démarcheur empoche un total de 16 millions de francs CFA… avant de disparaître sans laisser de traces.



Face à l’escroquerie, le maire Adama Sarr dépose plainte, déclenchant l’ouverture d’une enquête préliminaire par la gendarmerie de Keur Massar. Pendant plus d’un an, les enquêteurs multiplient les recherches pour retrouver le suspect.



C’est finalement hier que M. Guèye a été interpellé par les gendarmes. Il a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade, en attendant d’être présenté au procureur.



L’affaire a suscité une vive indignation dans la commune, où de nombreuses victimes réclament justice.