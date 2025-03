Escroquerie sur les deniers publics: Arrestations en série à la Fédération sénégalaise de Karaté

Un parfum de scandale plane sur la Fédération sénégalaise de Karaté et disciplines associées (FSKDA). Plongée dans une tourmente judiciaire, l’instance est secouée par des accusations graves de malversations financières et administratives. Une affaire qui éclabousse l’ensemble de sa configuration et a déjà conduit à la chute de plusieurs de ses dirigeants.



Parmi les principaux responsables incriminés figurent le président de la fédération, Mouhamed El Moctar Diop, le secrétaire général Ndiogou Fall, le trésorier général adjoint Souleymane Ba Diallo, ainsi que le trésorier général Pape Babacar Guèye, actuellement hors du pays. Mamour Ngom, un autre membre de la fédération, est également dans le viseur des enquêteurs.



Le Pool judiciaire financier (PJF) a été saisi de ce nouveau dossier. Selon nos confrères de L’Observateur, les investigations ont été déclenchées suite à une plainte déposée par le président de la Ligue régionale de Karaté de Dakar. Les accusations portent sur des faits présumés d’escroquerie sur les deniers publics, ainsi que de faux et usage de faux.



La Division des investigations criminelles (DIC) a été chargée de l’enquête, sur ordre du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Les investigations auraient mis au jour des indices graves et concordants justifiant l’inculpation des personnes concernées. Le préjudice financier global est estimé à plus de 56 millions de francs CFA.



Cinq des mis en cause, arrêtés le 18 mars dernier, ont été placés en garde à vue avant d’être déférés devant le parquet financier. En revanche, le trésorier général Pape Babacar Guèye, toujours en fuite, a été localisé en Espagne.