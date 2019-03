Espagne : 3000 Sénégalais risquent l’expulsion

Plus de 3000 Sénégalais établis en Espagne vont d’être expulsés si les autorités sénégalaises ne réagissent pas très vite. Pour cause, ils courent derrières leurs passeports et/ou cartes nationales d’identité. Et, à défaut de ces pièces, ils risquent entre autres, la perte de leur carte de séjour, perte d’emplois et l'expulsion.



Inquiets, ces Sénégalais lancent un appel au secours aux autorités étatiques, ce, pour la préservation de leur dignité, selon «Enquête».

«C’est plus de 3000 personnes qui sont victimes de cela. Le plus bizarre, depuis novembre, nous ne cessons de lancer un appel à nos dirigeants pour qu’on nous vienne en aide. Cela nous pose beaucoup de soucis. Nous souffrons de même que nos enfants, qui ne parviennent plus à aller à l’école. Nous sommes des Sénégalais et devons bénéficier du soutien de notre Etat », fulminent des Sénégalais établis en Espagne.



Si rien n’est fait, souligne le journal, ces Sénégalais vont venir s’ajouter aux 5600 Sénégalais rapatriés par l’Allemagne, aux 32 autres venus d’Arabie Saoudite et aux 1500 refoulés par les Etats-Unis.