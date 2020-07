Espagne : Le Barça maintient l'écart avec le Real après son large succès à Villarreal

Le Barça s'est-il réveillé trop tard ? La formation dirigée par Quique Setien a affiché ce dimanche sur le terrain de Villarreal (4-1) un visage qu'on ne lui connaissait plus depuis la reprise de la Liga. Elle a dominé la rencontre de bout en bout, marqué quatre buts, et empoché un premier succès en trois journées. Mais la situation en tête de la Liga, elle, reste inchangée : à quatre journées de la fin, le club catalan accuse toujours un retard de quatre unités sur le Real Madrid, vainqueur un peu plus tôt à Bilbao (1-0).



Pour espérer conserver son titre, le club catalan devra espérer au moins deux faux pas des Merengues. Il ne lui a fallu que trois minutes, ce dimanche, pour montrer qu'il n'avait pas encore abdiqué, le temps pour Alba et Griezmann de pousser le malheureux Torres à la faute (3e). Si Villarreal a fait illusion en revenant dans le match par l'intermédiaire de Moreno (14e), les deux buts sublimes inscrits par Suarez (20e) et Griezmann (45e) ont répondu à une forme de logique : avec un peu plus de lucidité (38e, 42e) et de réalisme (15e, 16e), Piqué et ses équipiers auraient même pu corser l'addition plus tôt. Ils ont finalement attendu l'entrée de Fati (87e) pour maquiller le score alors que Messi, lui, s'est vu refuser un but après intervention du VAR (72e).