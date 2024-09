Espagne : Rafa Mir, attaquant du FC Valence, arrêté pour agression sexuelle

L’attaquant espagnol du FC Valence Rafa Mir a été arrêté et est suspecté d’agression sexuelle. Selon les informations de plusieurs médias espagnols, l’attaquant du FC Valence, Rafa Mir, a été arrêté dans la soirée du lundi 2 septembre par la police espagnole. Ce dernier est suspecté d’agression sexuelle.



La Cadena Ser et AS, qui citent des sources policières, précisent que le joueur aurait été arrêté et serait détenu en compagnie d’un autre homme pour des agressions sexuelles sur deux femmes âgées de 25 et 21 ans dans une ville proche de Valence.



Les victimes présumées ont été hospitalisées tandis que Rafa Mir serait en attente d’un transfert devant le juge pour être auditionné. Le FC Valence n’a pas communiqué pour l’instant.



Les victimes présumées ont été hospitalisées tandis que Rafa Mir serait en attente d’un transfert devant le juge pour être auditionné. Le FC Valence n’a pas communiqué pour l’instant.