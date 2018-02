Espagne : Real Madrid 5-2 Real Sociedad (fini)

Sans Casemiro, ni Bale, sur le banc, et avec Carvajal, qui sera suspendu face au PSG, les Merengue n'avaient pas le temps de douter. Après seulement 47 secondes, Vázquez profitait d'un excellent centre de Cristiano Ronaldo pour ouvrir le score de la tête (1-0, 1ère). Dans la foulée, après un bon travail de Marcelo, Benzema effleurait un ballon qui mourait sur le poteau de Rulli ! Cueillis à froid et asphyxiés par le pressing adverse, les Basques se trouvaient en grande souffrance face à une Casa Blanca qui déroulait.



Superbement servi en retrait par Marcelo, Ronaldo signait le break à bout portant (2-0, 27e). Il y avait le feu devant le but des visiteurs et quelques minutes après un poteau du Lusitanien, Kroos corsait l'addition d'une frappe téléguidée devant la surface (3-0, 35e). Quel régal ! Quelques instants plus tard, Ronaldo profitait du marquage adverse trop lâche pour s'offrir un doublé d'une tête sur corner (4-0, 37e). Sans un ballon enlevé in extremis à Asensio, la note aurait pu être encore plus salée à la mi-temps.



Alors qu'on la pensait lancée vers une manita, la Maison Blanche confirmait pourtant son double visage actuel au retour des vestiaires. Beaucoup moins concentrés, les locaux laissaient les Basques faire le jeu. Et après deux alertes, dont une tête de Juanmi sur le poteau, la Real réduisait le score à deux reprises en profitant de la passivité du bloc madrilène sur une incursion de Bautista (4-1, 74e) puis via Illarramendi à bout portant (5-2, 83e). Entre ces deux buts, Ronaldo avait profité d'une frappe de Bale repoussée par Rulli pour signer un triplé (5-1, 81e). S'il relève la tête après son match nul à Levante (2-2), le Real, 3e de Liga, confirme qu'il est encore loin d'être guéri. Un point encourageant pour le PSG qui s'est quant à lui défait de Toulouse un peu plus tôt (1-0).