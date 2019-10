Espagne : la Sénégalaise Awa Pathé Ndiaye honorée par la Police Nationale de Tenerife

Originaire de Dakar, la cinquantaine révolue Awa Pathé Ndiaye vient de recevoir ce jour une des plus hautes distinctions de la Police nationale espagnole.



Cette importante manifestion á laquelle ont pris part les autorités insulaires de Tenerife et les dignitaires de la communauté sénégalaise a été l’occasion pour Don Eloy Roman Lopez Chef de la Police de revenir sur le sens de cette rencontre et sur les raisons qui ont motivé le choix de Awa Pathé Ndiaye pour cette récompense.



Etablie en Espagne depuis plus de 26 ans Mme Ndiaye consacre la majeure partie de son temps á travailler pour l’intégration et l’épanouissement de tous les migrants.

Et pour ce qui est de sa communauté Awa ne lésine ni sur les moyens ni sur les opportunités pour mettre á l’abri du besoin les personnes considérées les plus vulnérables.



Très á l’aise dans la langue de Molière comme celle de Kocc Awa n’hésite jamais á enrôler son manteau d’interprète pour défendre non seulement ses compatriotes mais aussi ceux avec qui elle a en partage la langue française.



Présidente de l’Association Jappo, membre fondateur de la, Fédération des Associations et Organisations sociales Sénégalaises en Espagne (FAOSSE), Mme Ndiaye a toujours servi de relais entre sa communauté et les services consulaires.



Militante invétérée de la cause des femmes, du soutien aux pauvres et combattante pour la justice sous toutes ses dimensions, actrice de l'égalité pour toutes et pour tous, cette récompense vient ainsi couronner l’abnégation le sérieux, le dévouement dans le travail en somme les éminents services rendus au monde de la migration.



Première femme africaine à recevoir ces honneurs Awa Pathé Ndiaye vient avec modestie d’écrire son nom en lettres d’or dans les annales de la Police de Tenerife.