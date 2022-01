Espagne : un Sénégalais de 17 ans arrêté pour "avoir volé et violenté dans un bus"

Deux hommes dont l’un de nationalité sénégalaise et l’autre vénézuélienne, ont été arrêtés en Espagne pour « vol avec violence contre une personne handicapée qui se trouvait à l’intérieur d’un bus. Ils sont actuellement à la police de la ville ».



Les faits se sont déroulés hier, mardi 25 janvier 2022. Selon le journal « Les Echos », le chauffeur du bus a dû intervenir et affronter les agresseurs présumés avant l’arrivée et l’intervention des agents de police nationale.



Les deux prévenus ont fait irruption dans le bus et ont commencé à fouiller leur présumée victime. Les autres passagers ont alerté le chauffeur, qui a arrêté le bus. A ce moment-là, les deux hommes ont commencé à réprimander la victime avant de lui donner des coups alors qu’elle descendait du bus et la bagarre a éclaté.