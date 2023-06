Espionnage et offenses au chef de l'Etat : un ancien militaire gambien déféré au parquet de Dakar

L'ancien militaire gambien Omar Sané, également connu sous le nom de Baytullah, a été déféré devant le parquet de Dakar le 19 juin 2023. Arrêté le 10 juin dernier à Bara-Kessé, dans la commune de Bignona (sud), par les éléments de la Section de Recherches de Colobane, il est poursuivi pour « espionnage, complot et autres infractions contre l'autorité de l'État, ainsi que pour offenses au chef de l'État ».



À travers des publications audio devenues virales sur Internet, il a attiré l'attention des autorités en tenant des discours radicaux et en critiquant les États sénégalais et gambien. À en croire les informations fournies par L’Observateur, le sieur Sané, qui résidait près de la frontière entre la Gambie et la Casamance, une région où opère le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), entretenait des relations complexes avec certains membres dudit mouvement. Il est accusé d’avoir « mené une propagande en faveur du MFDC et fait l'apologie de l'insurrection ».



Face à cela, les services de renseignements généraux le surveillaient depuis un certain temps avant de procéder à son arrestation. Lors de son interrogatoire, Omar Sané a admis être l'auteur des enregistrements audio et a revendiqué son soutien au MFDC, confie le journal. Il a également admis avoir tenu des propos offensants à l'encontre du président sénégalais Macky Sall. Pire encore, il a accusé l'État sénégalais d'être responsable de la chute de l'ancien président gambien Yahya Jammeh et a proféré des insultes envers le président gambien Adama Barrow.



Les audios de Sané, contenant des discours haineux envers l'État sénégalais et des allégations concernant le leader politique Ousmane Sonko, ont été saisis par les services de renseignements. Le mis en cause prétendait que Sonko était barricadé chez lui et bénéficiait de la protection divine, suscitant ainsi des déplacements de jeunes vers le domicile de Sonko à Ziguinchor. Toujours dans les audios, il a affirmé que des marabouts, dont Pancras, le marabout de Yahya Jammeh, visitaient Sonko chez lui pour des bains mystiques.



Omar Sané a reconnu toutes les accusations retenues contre lui. Au terme de son interrogatoire, il a présenté des excuses pour les propos tenus. Il a été libéré à l'issue de son audition devant le parquet.