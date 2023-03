Est de la RD Congo: arrivée des premiers soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23

Les premiers soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 sont arrivés selon une source militaire ce 31 mars 2023 dans l'est de la République démocratique du Congo par le poste-frontière de Bunagana. Ce contingent s'ajoute aux soldats kényans et burundais de la force de la Communauté des États d'Afrique de l'Est déjà déployés dans la province du Nord-Kivu.