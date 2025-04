Est de la RDC: Goma théâtre d'échanges de tirs entre l'armée congolaise et l'AFC/M23

À Goma, à l'est de la RDC, ces tirs d'armes nourris ont débuté dans le quartier Ndosho vers Balindu avant de se propager dans plusieurs quartiers de l'ouest de la ville ce 11 avril au soir. Cette situation a suscité la panique parmi les habitants. Des tirs d'armes lourdes et légères accompagnés d’explosions d'obus ont été enregistrés dans les quartiers Ndosho, Mugunnga et en périphérie du territoire de Nyiragongo.



« Nous nous sommes cachés sous les lits en raison des tirs, on ne sait pas ce qui se passe réellement » ont témoigné plusieurs habitants de la zone joints par RFI. Selon des sources sécuritaires, ces échanges de tirs seraient dus à une incursion des hommes armés assimilés aux Wazalendo et FARDC. L'incursion se heurte à des patrouilles des rebelles de l'AFC-M23. Ces échanges de tirs ont débuté en fin de soirée du 11 avril et se poursuivaient en début de nuit.



Les FARDC se heurtent aux rebelles du M23

Les autorités de l'AFC-M23 ont indiqué qu'une intervention était en cours pour maîtriser les assaillants. Elles ont appelé la population au calme. Pour l'instant difficile d'avoir un bilan de cette attaque. Cette incursion intervient alors que, depuis trois jours, des affrontements violents sont enregistrés au nord de Goma, la capitale du Nord-Kivu, en territoire de Nyiragongo, aux alentours du parc national de Virunga. Des affrontements qui opposent un groupe constitué de Wazalendo, FARDC, FDLR et les rebelles de l'AFC-M23 soutenu par le Rwanda.