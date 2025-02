Est de la RDC: L’ONU accuse le M23 d’avoir exécuté des enfants à Bukavu

Les Nations unies ont accusé mardi 18 février le groupe armé M23, dont les combattants alliés à des troupes rwandaises ont pris le contrôle de la ville de Bukavu dans l'est de la RDC, d'y avoir exécuté des enfants.



Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme « a confirmé des cas d'exécutions sommaires d'enfants par le M23 après son entrée dans la ville de Bukavu la semaine dernière », et « nous demandons au Rwanda et au M23 de veiller à ce que les droits humains et le droit humanitaire international soient respectés », a déclaré une porte-parole Ravina Shamdasani, lors d'un point de presse.