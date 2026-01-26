Ligue 2 (12e journée) : l'AS Douanes reprend les commandes, première défaite pour Diambars

À l'issue de la 12e journée de la Ligue 2, l'AS Douanes (22 pts) a récupéré le fauteuil de leader en dominant l'AS Bambey (1-0). Tenu en échec par Amitié FC. Le DUC inflige à Diambars sa première défaite en championnat.
Après le revers concédé, lors du tour précédent, l'AS Douanes a bien réagi en venant à bout de I'AS Bambey (1-0), grâce à Mou hamed Mbengue (41'). Un succès précieux qui permet aux protégés de l'entraîneur Sidath Sarr d'occuper seuls la tête du championnat. Les Gabelous devancent de 2 unités Oslo FA, contraint au nul, vendredi dernier, par la lanterne rouge Amitié FC.
De son côté, Diambars a perdu gros en cédant le fauteuil de leader, après sa défaite (1-0), contre le DUC, qui renoue avec le succès. Les Académiciens de Saly, qui viennent de subir leur premier revers de la saison, sont désormais relégués à la 3ème place, à 3 longueurs du leader, tandis que les Etudiants dakarois (17 pts), intègrent le top 5. Seydina K. Diémé, unique buteur de la rencontre, a offert les 3 points à son équipe.
Belle opération également de I'ASC Kaffrine qui a renoué avec le succès en dominant en déplacement, le promu UCST Port (3-1).
L'ASC Saloum s'est aussi imposée à l'extérieur, face à l'autre promu Guelwaars FC (1-0).
Les rencontres se sont soldées par des matchs nuls: Ndiambour - Thiès FC (1-1), NGB-Essamaye FC (1-1) et Jamono FC Teranga SC (0-0).
Au bas du classement, Thiès FC et Amitié FC restent toujours englués dans la zone rouge.
Résultats 12ème journée
Vendredi 23 janvier 20026
Oslo FA-Amitié FC 1-1
Samedi 24 janvier 2026
UCST Port AS Kaffrine 1-3
Guelwaars FC-ASC Saloum 0-1
Dimanche 25 janvier 2026
Jamono FC - Teranga SC 0-0
DUC-Diambars FC 1-0
AS Douanes - AS Bambey 1-0
Ndiambour - Thiès FC 1-1
NGB-Essamaye FC 1-1
Avec Record
