Ligue 2 (12e journée) : l'AS Douanes reprend les commandes, première défaite pour Diambars

Après le revers concédé, lors du tour précédent, l'AS Douanes a bien réagi en venant à bout de I'AS Bambey (1-0), grâce à Mou hamed Mbengue (41'). Un succès précieux qui permet aux protégés de l'entraîneur Sidath Sarr d'occuper seuls la tête du championnat. Les Gabelous devancent de 2 unités Oslo FA, contraint au nul, vendredi dernier, par la lanterne rouge Amitié FC.

De son côté, Diambars a perdu gros en cédant le fauteuil de leader, après sa défaite (1-0), contre le DUC, qui renoue avec le succès. Les Académiciens de Saly, qui viennent de subir leur premier revers de la saison, sont désormais relégués à la 3ème place, à 3 longueurs du leader, tandis que les Etudiants dakarois (17 pts), intègrent le top 5. Seydina K. Diémé, unique buteur de la rencontre, a offert les 3 points à son équipe.

Belle opération également de I'ASC Kaffrine qui a renoué avec le succès en dominant en déplacement, le promu UCST Port (3-1).

L'ASC Saloum s'est aussi imposée à l'extérieur, face à l'autre promu Guelwaars FC (1-0).

Les rencontres se sont soldées par des matchs nuls: Ndiambour - Thiès FC (1-1), NGB-Essamaye FC (1-1) et Jamono FC Teranga SC (0-0).

Au bas du classement, Thiès FC et Amitié FC restent toujours englués dans la zone rouge.

Résultats 12ème journée

Vendredi 23 janvier 20026

Oslo FA-Amitié FC 1-1

Samedi 24 janvier 2026

UCST Port AS Kaffrine 1-3

Guelwaars FC-ASC Saloum 0-1

Dimanche 25 janvier 2026

Jamono FC - Teranga SC 0-0

DUC-Diambars FC 1-0

AS Douanes - AS Bambey 1-0

Ndiambour - Thiès FC 1-1

NGB-Essamaye FC 1-1

Avec Record

À l'issue de la 12e journée de la Ligue 2, l'AS Douanes (22 pts) a récupéré le fauteuil de leader en dominant l'AS Bambey (1-0). Tenu en échec par Amitié FC. Le DUC inflige à Diambars sa première défaite en championnat.