Thiès : la ville «a été dépouillée à cause de petits calculs politiciens», selon le maire Bacacar Diop

Depuis plusieurs mois, le maire de Thiès (70 Km de Dakar), Dr Babacar Diop, reproche à l’Etat sénégalais de vouloir écarter sa municipalité dans la gestion du nouveau marché au poisson de la ville. Dans une interview au quotidien L’Observateur, lundi 26 janvier, il accuse les autorités d’avoir «dépouillé» Thiès «à cause de petits calculs politiciens», 24 heures après l’inauguration de l’infrastructure, qui a une capacité de traitement de 8000 tonnes de poisson par an.



Le maire a d’abord rappelé que «le projet n’est pas tombé du ciel», précisant qu’il a «officiellement été lancé en 2022» par l’ancien ministre des Pêches, Alioune Ndoye, avec sa participation. Il déplore aujourd’hui qu’ «on cherche à écarter» la municipalité de la phase d’exploitation de l’infrastructure.



Dr Boubacar Diop a estimé aussi que «l’équité doit être respectée dans la gestion et les bénéfices doivent être partagés équitablement entre les différents acteurs», ajoutant que «même si l’Etat nomme un directeur général, il est possible d’envisager un conseil d’administration ou un conseil de gestion».



Face à cette toute cette situation, le maire s’est cependant voulu rassurant en promettant qu’il «n’y aura aucun bras de fer avec l’Etat» du Sénégal, car lors de l’inauguration du marché central de pêche, la ministre Fatou Diouf a promis à son tour «que tout serait corrigé et qu’elle recevrait la ville».