RDC: à Rubaya, des mines stratégiques au cœur de la guerre, toujours contrôlées par le M23

Chaque jour, des milliers de creuseurs artisanaux gravissent les collines de Rubaya, pelles et pioches en main, dans l’espoir de trouver sous terre de précieux fragments de coltan. Les équipes de jour et de nuit se relaient sans interruption sur ces sites hautement convoités.



Le M23 y prélève des taxes importantes : 50 000 francs congolais par jour et par puits. Une spoliation organisée qui se poursuit, selon Jean-Pierre Okenda, directeur de l’ONG congolaise La Sentinelle des ressources naturelles. « La guerre, c’est l’argent, et l’argent, ce sont les mines de Rubaya. En réalité, c’est l’essentiel du budget du M23, compte tenu de l’importance du gisement et de la qualité du coltan. Rubaya reste l’épicentre de cette guerre et permet de ravitailler suffisamment le M23, et bien entendu le Rwanda », explique-t-il.



Une contrebande de minerais avérée

Une fois extraits, les minerais sont vendus à des négociants, qui s’acquittent eux aussi d’un agrément annuel auprès du M23. Le coltan est ensuite confié à des transporteurs qui l’acheminent jusqu’à Mubambiro, près de Goma, avant de franchir la frontière rwandaise.



À ce stade, les minerais sont mélangés à d’autres productions, ce qui rend leur traçabilité quasi impossible. Des fraudes documentées par le programme ITSCI, chargé de promouvoir des chaînes d’approvisionnement responsables. Son directeur, Mickaël Daudin, pointe des incohérences. « Prenons l’exemple du Rwanda. Nous avons mis en place des contrôles efficaces au niveau local et constatons que, sur l’année 2025, les données de production tracées sont restées stables. En revanche, si l’on observe les statistiques internationales, on note une très forte augmentation des importations, en particulier de tantale, en provenance du Rwanda », souligne-t-il.



Des gisements dans l'accord USA-RDC ?

Les mines de coltan de Rubaya figurent aujourd’hui sur la liste des projets proposés par la RDC aux États-Unis dans le cadre d’un accord sur les minerais stratégiques. Le pari de Kinshasa : attirer l’intérêt américain pour sécuriser la zone. Un espoir que tempère Jean-Pierre Okenda. « On peut considérer cet accord comme un échange minerais contre sécurité. Kinshasa nourrit beaucoup d’attentes, car les minerais sont la clé de voûte de tout le système. Il y a clairement une volonté des États-Unis de contrer la Chine en RDC. Mais il faut relativiser : une exploitation industrielle n’est pas possible sans une pacification durable de la région », avertit-il.



Récemment, le groupe suisse Mercuria et un fonds d’investissement américain ont annoncé des investissements pour moderniser l’extraction à Rubaya. Un effet d’annonce, selon plusieurs experts, qui estiment que le Rwanda ne renoncera pas à l’exploitation de ces ressources sans garanties solides.