Et si c'était le meilleur gouvernement que le Sénégal ait connu depuis les indépendances?

Nous avons pris connaissance de la composition du nouveau gouvernement du Sénégal composé de 30 Ministres et Secrétaires d 'État



Franchement, je suis séduit par la qualité de cet attelage qui allie à la fois de solides parcours académiques, des expériences et savoir-faire remarquables et une certaine virginité présumée par rapport aux impairs de gestion passés. Et en filigrane, un exercice de nomination traversé par un esprit fécond de réforme et de rupture.



La constitution de ce gouvernement a évité au pays les erreurs de casting du passé qui se caractérisaient la plupart du temps par des mauvaises pratiques

- partage du "gâteau" entre parties de la mouvance victorieuse

- trafics d'influence issus de pressions venant de milieux socio- politico- religieux

-pléthore de Ministres

-peu de considération accordée à la compétence et à l'éthique en lieu et place des critères saugrenus de régionalisme et de représentativité politique



Ce gouvernement fait incontestablement nourrir beaucoup d'espoir quant à la rupture souhaitée par les Sénégalais. Il doit être soutenu.



Mon rêve est de voir cette équipe aborder dans le premier Conseil des Ministres une question qui paraît anodine et que tous les dirigeants africains se devraient de poser avant tout commencement



C'EST QUOI VÉRITABLEMENT LE DÉVELOPPEMENT QUE NOUS CHERCHONS EN VAIN DEPUIS LES INDÉPENDANCES?



Il apparaît aujourd’hui grand temps de cerner ce concept encore flou afin de susciter l’adhésion communautaire sur les objectifs à atteindre.



La croissance économique n’est pas forcement synonyme de développement économique et social. Compte tenu (i) des incertitudes notées dans son système de mesure (fiabilité insuffisante des statistiques, mauvaises politiques économiques), (ii) du fait qu’elle est souvent mal répartie et extravertie et (iii) du croît démographique.



Toute transformation, devrait partir des ressorts spirituels et du vécu culturel des populations concernées. Et avoir comme finalité ultime la satisfaction des besoins exprimés par les êtres humains.



L'homme étant au début et à la fin de tout développement, la question de base est de savoir concrètement de quoi il a besoin pour exercer la mission qui lui est confiée sur terre.

Au total, nous pensons que le développement, acception que nous rêvons de voir, désormais remplacée par l’expression « Développement Recentré sur l’Humain (DRH) » devrait permettre de répondre aux 7 besoins ci-après.



1- manger en quantité et qualité suffisante

2- boire de l’eau potable en quantité et qualité suffisante

3- se soigner correctement

4- avoir un habitat et un cadre de vie décent

5- se vêtir dignement

6- effectuer correctement ses déplacements.

7- avoir une éducation et une formation de qualité.



Avec en filigrane 2 autres besoins non moins importants, en général satisfaits lorsque les 7 ci-dessus ont trouvé des solutions : il s’agit de la paix et de la sécurité.



Une société qui arrive à satisfaire ces différents besoins est tout naturellement développée. Elle n'a pas forcément besoin d'autoroutes gigantesques, de voies ferrées à grand écartement ou de jolis building modernes



L’homme peut trouver son bonheur et s’estimer être parfaitement heureux avec peu de choses.



l'État doit revenir au coeur du développement. Depuis une décennie je défend sans succès la notion d'État capitaine en lieu et place des États entraîneurs qui n'ont pas donné les résultats escomptés. En définitive plus d'État et mieux d'État.



Magaye GAYE

Économiste International

Ancien Cadre de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique (FAGACE)