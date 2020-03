Etat d'urgence: 115 véhicules et 23 "moto-Jakarta' immobilisés à Louga et Ngueune Sarr

Au total, 115 voitures et 23 motos-Jakarta ont été immobilisés par la police et la gendarmerie dans les communes de Louga et de Ngueune Sarr, pour non-respect du couvre-feu, a appris l’APS mercredi de source policière.



La police de Louga a immobilisé 25 voitures et quatre motos-Jakarta, et la gendarmerie 50 voitures et 9 motos-Jakarta, selon la même source.



Dans la communauté rurale de Ngueune Sarr, arrondissement de Sakal, du département de Louga, ce sont près de 40 voitures et 10 motos-Jakarta qui ont été immobilisés par la gendarmerie.