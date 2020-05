Etat d'urgence: Aly Ngouye Ndiaye interdit la circulation interurbaine dans toutes les régions sauf Dakar

Suite aux mesures d’assouplissement annoncées par le président de la république ce 11 mai, la question qui taraudait pas mal de Sénégalais tournait autour de la circulation interurbaine. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a rappelé à travers un arrêté que la circulation interurbaine signifiant la circulation entre les régions est encore interdite. Et la circulation entre villes d’une même région ?



L’arrêté en date du 12 mai modifiant celui du 20 mars qui portait l’interdiction indique qu’ « en application des dispositions sur l’état d’urgence, sont interdites, la circulation des personnes et des biens d’un département à un autre pendant toutes les heures, à l’exception de ceux de Dakar, la circulation des personnes et des biens dans toutes les régions de 21 h à 05 ».



Aly Ngouille Ndiaye a aussi pris un autre arrêté modifiant celui du 24 mars concernant les rassemblements dans certains lieux publics. Le nouveau texte dispose que « les lieux de culte, les marchés, les marchés hebdomadaires et les points de vente de bétail ne sont pas concernés par l’interdiction de rassemblement ». Toutefois, ajoute-t-il, « le respect des mesures de protection individuelle et collective est de rigueur ». Il s’agit d’après le nouvel arrêté de la limitation du nombre de personnes dans les lieux de culte, de la désinfection régulière des lieux, du port systématique de masque, de la mise en place d’un dispositif de lavage des mains et de la distanciation physique.