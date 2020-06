Etat d'urgence et couvre-feu: c'est le relâchement en banlieue…

Dans ces deux quartiers de la banlieue visités, ce que l’on voit fait froid au dos. Le spectacle est même surréaliste. Alors que la région de Dakar demeure encore l’épicentre de la pandémie enregistrant les trois quarts du nombre de personnes infectées au plan national, on y assiste, notamment dans la banlieue de Pikine, à des scènes qui relèvent de l’indiscipline sanitaire. A la cité Alioune Sow de Fass Mbao, le terrain de foot est pris d’assaut par des dizaines de jeunes en ce dimanche 30 mai. Insouciants face à la gravité de l’heure liée à l’augmentation des cas de covid-19, ils s’adonnent à leur sport favori, foulant au pied toutes les restrictions pouvant aider à éviter la propagation de la maladie. Aux alentours du terrain, d’autres groupes de jeunes jouent aux supporters. On se tapote par-ci, applaudit de temps à autre pour apprécier les belles prouesses techniques réalisées sur le terrain.



Parmi eux, Matar, la vingtaine, dit ne plus croire à l’existence de la maladie. C’est pourquoi, indique-t-il, « nous ne pouvons plus continuer à rester à la maison. On était confinés depuis deux mois mais ça, c’est fini. La vie va reprendre et personne ne peut nous empêcher de mener nos activités habituelles. Il y a trop de bruit autour de cette maladie qui n’existe que dans l’imagination » lance ce jeune homme sous les applaudissements très nourris de ses amis qui semblent partager son point de vue. Tout ceci sous le regard parfois impuissant de quelques personnes plus âgées habitant la cité. C’est le cas de ce père de famille qui ne trouve pas de mots suffisamment durs pour exprimer ce qu’il ressent face à ce relâchement. « C’est vraiment malheureux. Je me demande comment des parents peuvent-ils laisser leurs enfants sortir des maisons en cette période de pandémie où tout le monde est exposé » se désole-t-il.



Pourtant, dans cette même localité, des jeunes plus conscients se sont organisés pour jouer leur partition dans la lutte contre la covid19. Pour cela, ils ont confectionné des banderoles déployées à chaque coin de rue pour sensibiliser les personnes à mettre des masques et respecter les gestes barrières. A moins de deux kilomètres de là, le décor que nous avons trouvé dans la commune de Tivaouane Diack-Sao est presque le même. Sur la grande avenue qui se trouve au coeur du quartier de Wakhinane et qui sert de terrain de football, nous avons trouvé une marée de jeunes. Ici, l’inconscience et l’insouciance sont les choses les mieux partagées. On aurait pensé vivre dans une période post covid 19.



Pourtant, c’est dans le quartier d’à coté, à Diamaguène plus précisément, que des cas positifs ont été signalés ces derniers jours. Mais malgré cela, ces jeunes semblent plus préoccupés par des retrouvailles entre amis à travers des jeux sportifs plutôt que de rester confinés à la maison le temps de voir la chaîne de propagation maîtrisée. Chez les parents interrogés, la plupart se désolent du niveau d’entêtement de leurs enfants. « Cette situation me dépasse. Regardez ces dizaines de jeunes, personne d’entre eux n’a mis son masque. Il suffit que quelqu’un soit porteur du virus pour que tout ce beau monde soit contaminé. Et si chacun rentre chez lui, c’est toute sa famille qui va contacter le virus » confie le vieux Ousmane, l’air très préoccupé.



Pour lui, il est temps qu’une solution soit trouvée dans les plus brefs délais pour parer à la catastrophe qui guette le quartier. Promis-juré, « nous allons informer la police la prochaine fois. Il suffit que deux ou trois personnes soient arrêtées pour que les autres ne soient plus tentés de jouer au foot en cette période » dit-il. En cette période de pandémie où la région de Dakar enregistre le plus grand nombre de cas, l’heure devait être à une meilleure prise de conscience des populations. Hélas, en lieu et place d’une intensification du respect des gestes barrières, c’est un relâchement généralisé qui est constaté au niveau de nos concitoyens, particulièrement en banlieue...



