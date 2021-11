État de santé de Simon : le Forum du justiciable exprime ses préoccupations

Arrêté en même temps que Kilifeu pour une présumée affaire de trafic de visas et passeport, Simon est actuellement en prison. Mais l’état de santé de l’activiste et rappeur se "détériore gravement", selon ses proches.

Le Forum du Justiciable est préoccupé par le débat public sur la santé de certains détenus malades. Très attaché à la santé particulière des personnes privées de liberté, il rappelle aux autorités le caractère fondamental du droit à la santé et interpelle les autorités judiciaires sénégalaises sur le fait "qu’aucun détenu ne devrait être maintenu en détention si son état de santé physique ou mentale est durablement incompatible avec la prison".Et c’est dans cette optique que les membres du Forum, informés de la dégradation de l’état de santé de Simon Kouka, attirent l’attention des autorités habilitées sur la question substantielle de la prise en charge des détenus malades, les invitent donc à "reconsidérer sa situation carcérale si son état de santé est devenu incompatible avec la détention et nécessite par ailleurs des soins particuliers et un suivi en dehors du milieu carcéral".