Kolda : l’étude monographique du Pôle territoire Sud validée, le privé appelé à mieux exploiter les potentialités

Les résultats de l’étude monographique du Pôle territoire Sud ont été validés ce mercredi 19 août à Kolda par les acteurs territoriaux, à l’occasion d’une réunion du Comité régional de développement (CRD). L’analyse des données met en évidence d’importantes potentialités économiques dans la région, dont l’exploitation reste encore insuffisante.



Selon Madame Ami Mar, agente au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan et membre du Programme d’accélération de la compétitivité et de l’emploi (PACE), les travaux réalisés dans le cadre de cette étude ont permis de mieux cerner les atouts et les opportunités dont dispose le territoire.



« L’analyse des données révèle d’énormes potentialités dans la région de Kolda qui restent à être pleinement exploitées, notamment par le secteur privé », a-t-elle indiqué devant les participants.



Au terme des échanges, une recommandation majeure a été formulée : amener le secteur privé à mieux s’impliquer dans les activités économiques du territoire. L’objectif est de favoriser une plus grande valorisation des ressources locales et de créer les conditions d’une croissance économique durable et inclusive.



Pour le directeur de l’aménagement territorial de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT), Dr Aboubacry Gollock, cette étape de validation ouvre désormais la voie à la poursuite du processus.



Les prochaines étapes, selon lui, s’annoncent prometteuses. « L’objectif, in fine, est de créer des dynamiques économiques qui permettent le développement de la région de Kolda et du Pôle territoire Sud en général », a expliqué Dr Gollock.



À travers cette étude monographique, les autorités et les acteurs territoriaux disposent désormais d’un outil d’analyse destiné à mieux orienter les politiques et les investissements. Le défi sera désormais de transformer les potentialités identifiées en projets concrets, en emplois et en opportunités économiques au bénéfice des populations du Fouladou.