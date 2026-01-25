État des routes : le diagnostic sans complaisance de Déthié Fall dans le Sénégal oriental

En visite de terrain dans le sud-est du pays, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, a fait un diagnostic sans complaisance de l’état du réseau routier. Face aux dégradations constatées, il annonce une série de mesures d'urgence pour restaurer la mobilité dans cette zone stratégique.



Pour le ministre, les doléances reçues en commission parlementaire ne sauraient remplacer l'évidence du terrain. « Rien ne vaut la descente sur le terrain. Il faut voir de visu ce qui se passe », a-t-il martelé lors de son étape à Saraya. Cette visite s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État et du Premier ministre de garantir à chaque Sénégalais, quel que soit son lieu de résidence, l'accès à des infrastructures de base de qualité.



​Malgré les investissements consentis, le constat est amer, les routes souffrent. Le ministre a pointé du doigt un problème majeur de maintenance.

​« On a effectivement constaté, malgré les efforts qui sont faits, des problèmes d'entretien », a reconnu Déthié Fall. ​Ce déficit de suivi fragilise les axes existants et complique le quotidien des populations de Kédougou et Saraya.



Le ministre a toutefois tenu à rassurer : « Cette situation n'est pas une fatalité. Les questions d'entretien seront désormais prises en charge de manière prioritaire pour offrir aux usagers des conditions de déplacement dignes ».



​Pour remédier à cette situation, Déthié Fall mise sur la concertation et la mobilisation des bras techniques de l’État : Une réunion technique sera organisée dès le retour de mission pour insuffler une nouvelle dynamique. Le coordonnateur du programme a été interpellé pour proposer des solutions concrètes et rapides pour la zone. Une collaboration étroite est déjà engagée avec l'AGEROUTE pour évaluer les chantiers en cours.



​Le ministre n'a pas occulté la situation économique complexe du pays, mais a affirmé que cela n'entamerait pas la détermination du gouvernement. « On a engagé des chantiers assez importants pour soulager les populations et la commune, le département de Saraya », a-t-il conclu au micro d'iRadio.