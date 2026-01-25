Saraya : quatre (04) morts dans l’éboulement d’un site d’orpaillage

Un éboulement survenu le 24 janvier 2026, dans la zone d'exploitation de l'entreprise minière AfriGold, localisée à l'ouest du hameau de Gamba-Gamba, au sein de la commune de Bembou (département de Saraya, sud-est), a causé la mort de quatre (04) orpailleurs.



D'après les renseignements obtenus par l'APS auprès d'une source de sécurité, un groupe d'orpailleurs clandestins provenant de divers endroits de la localité a envahi la zone, samedi 24 janvier, aux alentours de 10 heures. Alors que plusieurs personnes s’activaient autour des fosses d’extraction, les parois du site se sont soudainement effondrées, ensevelissant les victimes sous d'importantes quantités de sable et de terre. L’intervention des autres orpailleurs présents sur les lieux a permis d’extraire des décombres en tout huit personnes dont quatre sans vie après plusieurs heures d’efforts. Tous les blessés ont été évacués avant l’arrivée des enquêteurs.



Pour des raisons de sécurité, les recherches ont été suspendues jusqu’à dimanche. Les quatre corps sans vie ont été évacués au centre hospitalier régional Amath Dansokho pour autopsie. Pour rappel, selon l'Agence de presse, six orpailleurs avaient perdu la vie et deux autres blessés dans un éboulement survenu le 17 décembre sur ce même site d’exploitation d' Afrigold, situé au village de Kharakhéna.